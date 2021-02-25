زعيم المعارضة في أرمينيا يوضح ما يحدث في بلاده

تحدث زعيم المعارضة في أرمينيا، اليوم الخميس، فاغين مانوكيان، شارحا ما يحدث في البلاد.

يريفان - سبوتنيك. وقال مانوكيان خلال مسيرة المعارضة: "هذا ليس انقلابا، للجيش الحق الدستوري في الإشارة إلى العدو الرئيسي الذي يهدد أمن أرمينيا، وقد أشار إلى أنه نيكول باشينيان".

ودعا مانوكيان الشرطة والأمن الوطني إلى الانضمام للجيش.

وأشار إلى أن "السلطات تعاني وتحاول الوقيعة بين الشعب والجيش"، مضيفا:

نحن بحاجة إلى العزم وضبط النفس، الأمر قارب على الانتهاء، يجب أن نطرد باشينيان ونستعيد وطننا بجهود موحدة.

وكانت هيئة أركان القوات المسلحة الأرمينية قد طالبت، في وقت سابق اليوم، باستقالة رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان على خلفية إقالته للنائب الأول لرئيس أركان القوات المسلحة، كما حذرته من استخدام القوة ضد شعبه. وردا على ذلك، أعلن باشينيان إقالة رئيس أركان القوات المسلحة، أونيك غاسباريان.

وأشارت تقارير إعلامية، إلى أن إقالة نائب قائد هيئة الأركان خاتشاتوريان، جاءت لأنه سخر من تصريحات باشينيان حول صواريخ "إسكندر" الروسية التابعة للجيش الأرميني.

وفي وقت لاحق أعلن رئيس الوزراء الأرميني، أنه سيلقى كلمة أمام الشعب من ساحة الجمهورية في العاصمة يريفان في الساعة 16.00 بالتوقيت المحلي (12:00 بتوقيت غرينيتش)، على خلفية الوضع في البلاد.

ووصف باشنيان، طلب هيئة الأركان باستقالة الحكومة، بمحاولة انقلاب عسكري.

دعا الرئيس الأرميني الأسبق، روبرت كوتشاريان، اليوم الخميس، المواطنين في بلاده إلى دعم مطالب الجيش باستقالة رئيس الوزراء نيكول باشينيان

ونقلت وكالة "سبوتنيك أرمينيا" عن كوتشاريان، قوله إن السلطة، التي خسرت الحرب وسلمت الأرض، يجب أن ترحل، مشيرا إلى أن هذا هو الثمن الضروري لنهضتنا الوطنية في المقام الأول .

وأشارت الوكالة إلى أن كوتشاريان دعا للوقوف إلى جانب القوات المسلحة.