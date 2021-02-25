الصين تعتمد لقاحها الرابع المصنع محليا

أعلنت الإدارة الوطنية للمنتجات الطبية في الصين، اليوم الخميس، موافقتها المشروطة على استخدام لقاحات "كوفيد 19" التي طورتها شركة الأدوية "CanSino Biologics" ومعهد ووهان للمنتجات البيولوجية.

بكين- سبوتنيك. تقدم كلا المنتجين بطلب للحصول على الموافقة، يوم الأحد الماضي. تم تطوير لقاح "Ad5-nCoV" بواسطة "كانس-سينو بايولوجيكس" بالاشتراك مع الجيش، وفقا لما أعلنته الإدارة.

وتم تطوير اللقاح على منصة ناقلات الفيروس الغدي، وأظهر معدل فعالية أعلى بقليل من 65% خلال تجارب المرحلة الثالثة، والتي لا تزال جارية. هذا اللقاح يتطلب جرعة واحدة فقط.

أما لقاح معهد ووهان، فتم تطويره على منصة الفيروسات المعطلة، ويتطلب جرعتين. تم تحديد معدل فعاليته المؤقتة خلال تجارب المرحلة 3 عند 72.5%.

يُدار معهد ووهان للمنتجات البيولوجية من قبل شركة "سينوفارم" الصينية الحكومية، التي لديها بالفعل لقاح "كوفيد 19" طورته شركة أخرى تابعة لها.

وبذلك ارتفع عدد اللقاحات الصينية المصنعة محليا والتي حصلت على ترخيص استخدام من الإدارة الوطنية للمنتجات الطبية في الصين إلى أربعة.

ومن بين اللقاحات الأخرى، لقاحات أعدها معهد بكين للمنتجات البيولوجية التابع لشركة "سينوفارم" وشركة "سينوفاك بايوتيك" ومقرها بكين.