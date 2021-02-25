في رسالة غاضبة إلى واشنطن.. إسرائيل: لن نقايض الوجود الإيراني في المنطقة بالاتفاق النووي

كشف موقع إلكتروني عبري النقاب، اليوم الخميس، عن رسالة إسرائيلية قاسية للولايات المتحدة الأمريكية، بشأن البرنامج النووي الإيراني.

ونقل الموقع الإلكتروني "واللا"، مساء اليوم الخميس، عن مسؤولين إسرائيليين أن بلادهم بعثت رسالة إلى الإدارة الأمريكية الجديدة، أكدت فيها أنها لن تقايض الوجود الإيراني في الشرق الأوسط بالاتفاق النووي.

وأفاد الموقع أن مسؤولين في المخابرات العسكرية الإسرائيلية "أمان" وكذلك في المخابرات الخارجية "الموساد" قد أداروا مباحثات مكثفة مع الجانب الأمريكي، بشأن السياسات التي تنوي إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اتباعها تجاه إيران، حيث تسود تل أبيب مخاوف من أن تتوصل واشنطن إلى اتفاق مع إيران لوقف تمركزها في الشرق الأوسط، مقابل الاتفاق النووي.

وقال المسؤولون الإسرائيليون لنظرائهم الأمريكيين، إن تل أبيب لن تكون مستعدة لإبرام تسويات إقليمية كجزء من المفاوضات بشأن الاستراتيجية المتعلقة بالتهديد النووي الإيراني، موضحين أنه لا يجب ربط الوجود الإيراني في سوريا بمسألة البرنامج النووي.

ولفت الموقع العبري إلى أنه خلال محادثات مغلقة مع الأمريكيين، قال مسؤولون أمنيون إسرائيليون، إنه سيكون من الأسهل على الجانبين، الأمريكي والإيراني، الاتفاق على حلول إقليمية، تشمل التمركز الإيراني في كل من سوريا ولبنان واليمن والعراق وتمويل الإرهاب في مناطق أخرى مثل قطاع غزة، بدلا من الاتفاق على القضايا المتعلقة بالطاقة النووية.

وشدد المسؤولون الإسرائيليون على وجوب كتابة اتفاقية جديدة بين كل من واشنطن وطهران، بشأن النووي الإيراني، مع وضع شروط واضحة.