وزير الدفاع الأرميني يبحث مع نظيره الروسي الوضع في أرمينيا

بحث وزير الدفاع الأرميني فاغارشاك أروتيونيان، اليوم الخميس، مع نظيره الروسي سيرغي شويغو، الوضع في البلاد.

يريفان - سبوتنيك. وجاء في بيان الدفاع الأرمينية: "بمبادرة من الجانب الروسي، أجرى أروتيونيان محادثة هاتفية مع وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو. حيث ناقش وزيرا دفاع الدولتين الحليفتين الوضع في أرمينيا".

وأضاف البيان "تمت أيضا مناقشة القضايا المتعلقة بتنفيذ مهمة قوات حفظ السلام الروسية في ناغورني قره باغ".

وكانت هيئة أركان القوات المسلحة الأرمينية قد طالبت، في وقت سابق اليوم، باستقالة رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان على خلفية إقالته للنائب الأول لرئيس أركان القوات المسلحة، كما حذرته من استخدام القوة ضد شعبه. وردا على ذلك، أعلن باشينيان إقالة رئيس أركان القوات المسلحة، أونيك غاسباريان.

وأشارت تقارير إعلامية، إلى أن إقالة نائب قائدة هيئة الأركان خاتشاتوريان، جاءت لأنه سخر من تصريحات باشينيان حول صواريخ "إسكندر" الروسية التابعة للجيش الأرمني.

ووصف باشنيان، طلب هيئة الأركان باستقالة الحكومة، بمحاولة انقلاب عسكري.

وكان باشينيان قد صرح في وقت سابق، ورداً على تصريح للرئيس السابق سيرج سركسيان، حول أن القوات الأرمينية كان باستطاعتها استخدام "إسكندر" في بداية الأعمال العسكرية، بأن صواريخ "إسكندر" الروسية التي في حوزة الجيش الأرميني "خلال تفاقم الصراع في قره باغ في الخريف الماضي، لم تعمل أو عملت بنسبة 10 بالمئة فقط".

ومن جانبه لم يعقب المتحدث الصحفي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، على تصريحات باشينيان بشأن "إسكندر"، قائلاً: "نترك هذا بدون تعليق. أثبتت التكنولوجيا الروسيا فعاليتها في أماكن مختلفة من العالم".

وأكد بيسكوف أن الكرملين يتابع بقلق الوضع في أرمينيا ويعتبر ما يحدث شأنا داخليا.