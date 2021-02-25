رمال الصحراء تضرب عددا من المقاطعات الفرنسية

حذرت الأرصاد الجوية الفرنسية، اليوم الخميس، السكان من قدوم موجة رملية جديدة من الصحراء ستؤثر على العديد من المقاطعات الفرنسية، ما سيزيد من الجسيمات العالقة في الهواء وعدم وضوح الرؤية.

وتوجهت سلطات الرصد الجوي بتحذير إلى سائقي السيارات للتقليل من السرعة على الطرق السريعة بسبب عدم وضوح الرؤية وتلوث الهواء، كما تم وضع مقاطعة كورسيكا الفرنسية وغراند إيست في حالة تأهب برتقالية وحمراء، وفقا لما نقله موقع "الإيليزيه" الفرنسي.

وأعلنت الأرصاد الجوية الفرنسية، عن خفض السرعة القصوى بمقدار 20 كم/ سا على شبكة الطرق السريعة والطرق المنفصلة، في منقطة مارن الفرنسية.

#Air Episode de #pollution aux PM10 - Procédures activées pour le 25/02 dans les départements 08, 10, 51, 52, 54, 55, 57, 67, 68 et 88 - https://t.co/MF1lF8RnA1 pic.twitter.com/29XYz6Nt6f — ATMO Grand Est (@ATMO_GrandEst) February 25, 2021

أما في سافوي جنوب شرق باريس، أصبح من الإلزامي الآن خفض السرعة بمقدار 20 كم/ سا على الطرق التي تكون فيها السرعة المسموح بها أكبر من أو تساوي 90 كم / ساعة.

أما في إيزير، جنوب شرق باريس أيضا، فاعتبارا من صباح اليوم الخميس، ستقتصر السرعة على 70 كم/ سا في أراضي غرونوبل ألب ميتروبول وغريسيفودان وباي فوارونيه.

ملايين الأطنان من الغبار الصحراوي

في اليوم السابق، قامت خدمة الأرصاد الجوية الألمانية (DWD) بحساب كمية الرمال الصحراوية في الغلاف الجوي، وقالت إدارة التنمية البشرية:

" اليوم، تتدفق ما يقرب من 14.235.100 طن من الغبار الصحراوي عبر الغلاف الجوي فوق شمال أفريقيا وشمال الأطلسي وأوروبا".

وفي فبراير/ شباط الجاري وصلت رمال الصحراء إلى فرنسا مرتين وغطت السماء الفرنسية باللون الأصفر، ما تسبب في تلوث الهواء وعدم وضوح الرؤية.