زوجة بايدن تتطرق إلى طلاقها في أول لقاء بعد دخولها البيت الأبيض... فيديو

تطرقت جيل بايدن، زوجة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إلى طلاقها الأول، وذلك في أول لقاء تلفزيوني معها بعد دخولها البيت الأبيض.

وأكدت بايدن في حديثها مع المغنية ومقدمة البرامج، كيلي كلاركسون، أنه لولا طلاقها ما كانت التقت بجو بايدن وتزوجته.

وقالت: "لو لم أكن تطلقت، لما كنت التقيت جو بايدن، ولم أكن سأحظى بهذه العائلة الجميلة، لذا أعتقد أن الأمور تحدث للأفضل".

وكانت جيل بايدن متزوجة من زوجها الأول، بيل ستيفنسون، من عام 1970 إلى 1975، وفي عام 1977 تزوجت جو بايدن، ومازالا معا منذ ذلك الحين.

وأسدت جيل بايدن في البرنامج نصيحة لتجاوز فترة بعد الطلاق، قائلة: "كانت والدتي تقول لي دائما إن الأمور ستبدو أفضل غدا، وإذا كان بإمكانك قضاء يوم واحد في كل مرة، فستتحسن الأمور".

ويأتي تطرق جيل بايدن إلى طلاقها في برنامج كيلي كلاركسون بسبب تقدم الأخيرة بطلب رسمي للطلاق من زوجها، براندون بلاكستوك، بعد زواج بينهما دام 7 سنوات.

وأكدت جيل بايدن لكلاركسون أنها ستتعافى من أزمة طلاقها، وأنه سيأتي يوم تخبرها فيه أنها كانت على حق بشأن نصيحتها لها.

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قبل زواجه من جيل بايدن، كان متزوجا من نايليا، التي توفيت مع ابنتهما في حادث سيارة عام 1972.