الصين ترد على تصريحات أمريكية اعتبرتها "الخصم الأكبر"

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، اليوم الخميس، إن الصين تأمل في أن تنتهج الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة الرئيس، جو بايدن، سياسة إيجابية وبناءة تجاه بكين.

بكين- سبوتنيك. جاء ذلك ردا على طلب للتعليق على تصريحات المرشح لمنصب مدير وكالة المخابرات المركزية "سي آي إيه" ويليام بيرنز، بأن بكين تشكل تهديدا لواشنطن.

وعلق تشاو بالقول: "نأمل أن تكون الولايات المتحدة قادرة على التخلي عن أفكار 'لعبة محصلتها صفر"، وأن تنظر بموضوعية وعقلانية في العلاقات بين الصين وأمريكا، وتتبع سياسة إيجابية وبناءة تجاه الصين، والتركيز حول التعاون وعودة العلاقات إلى طريق التنمية الصحية والمستدامة".

وأشار المتحدث إلى أن الإدارة الأمريكية السابقة بقيادة دونالد ترامب، أخطأت في تقدير اتجاهات وسياسات التنمية الصينية وشوهتها في سعيها لتحقيق أهدافها السياسية، وبالتالي أضرت بشكل كبير بالعلاقات الثنائية.

إلى جانب ذلك، قال المتحدث إن بكين رفضت دائما اعتبار التفاعل مع واشنطن "لعبة محصلتها صفر"، الأمر الذي يستلزم انتصارا غير مشروط لأحد الطرفين وهزيمة الآخر، مضيفا أن البلدين لديهما مصالح مشتركة لكنهما غير قادرين على تجنب الخلافات.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، أخبر بيرنز لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ الأمريكي أن الصين تمثل أكبر خصم جيوسياسي للولايات المتحدة، وتعهد بإعطاء الأولوية لها إذا تم تعيينه لقيادة وكالة المخابرات المركزية.