البيت الأبيض: إجراءات عدة مطروحة لإعادة تقويم العلاقات مع السعودية

كشفت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، اليوم الخميس، عن قرب تحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى العاهل السعودي، مشيرة في الوقت ذاته إلى دراسة عدد من الإجراءات لـ"تقويم العلاقة مع المملكة".

وقالت بساكي للصحفيين، إن المكالمة الهاتفية التي ستجرى بين الرئيس الأمريكي وبين العاهل السعودي الملك سلمان يجب أن تتم "في القريب العاجل"، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".

ومن المتوقع أن تتزامن هذه المكالمة مع إصدار تقرير استخباراتي أمريكي عن مقتل الصحفي جمال خاشقجي في أكتوبر/ تشرين الأول 2018.

وأضافت بساكي في حديثها: "هناك مجموعة من الإجراءات المطروحة على الطاولة فيما يتعلق بالمملكة العربية كجزء من إعادة تقويم العلاقات الأمريكية السعودية".

في وقت سابق من اليوم، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، إن إدارة الرئيس جو بايدن مستعدة لإصدار التقرير غير السري، بشأن مقتل الكاتب السعودي جمال خاشقجي، بشفافية كاملة للكونغرس.

وقال برايس إن

وكالة الاستخبارات الوطنية قامت بجمع تقرير "جريمة قتل خاشقجي المروعة"، للنظر في هذه القضية تحديدا.

وأشار المتحدث إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي أجرت اتصالات مع المسؤولين السعوديين على مستويات مختلفة منذ الأسابيع الأولى للإدارة، عبر وزير الخارجية أنتوني بلينكن والمبعوث الخاص لليمن تيموثي ليندركينغ، ووزارة الدفاع الأمريكية، موضحا أن هذه الاتصالات تركزت على الصراع في اليمن.