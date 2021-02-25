وسائل إعلام: عمليات تفتيش واعتقالات تجري في كييف

ذكرت صحيفة "سترانا" أن قوات الأمن تجري عمليات تفتيش في مكتب حزب "منصة المعارضة - من أجل الحياة" في كييف، وأن الاعتقالات جارية.

وذكرت الصحيفة على "تيلغرام" أن "عمليات البحث جارية في مكتب كييف"، مشيرة لوجود "العديد من القوات الخاصة، وأن الاعتقالات جارية".

وقال إيليا كيفا، نائب في البرلمان الأوكراني: إن "تسعة أشخاص اعتقلوا خلال عمليات تفتيش لحافلة تابعة لشركة أمنية بالقرب من مكتب منصة المعارضة - من أجل الحياة في كييف".

الجدير ذكره، أنه في 19 نوفمبر الماضي، نفذ رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي قرار مجلس الأمن القومي والدفاع بشأن عقوبات ضد 19 كيانًا قانونيًا وثمانية أفراد، بما في ذلك أصحاب الطائرات التي طارت إلى روسيا. وتشمل قائمة العقوبات رئيس المجلس السياسي لمنصة المعارضة - من أجل الحياة، فيكتور ميدفيدتشوك، وزوجته أوكسانا مارشينكو.

وفي بداية فبراير/شباط الحالي، بدأت ضغوط واسعة النطاق من السلطات على الحزب. وفرض المجلس الوطني للديمقراطية والعدالة عقوبات على أعضاء قنوات معارضة والنائب في البرلمان الأوكراني من منصة المعارضة، تاراس كوزاك، الذي يمتلك هذه القنوات. ونتيجة لذلك، تم إيقاف بث قنوات 112 أوكرانيا ونيوز ون وزيك.

القنوات التلفزيونية الخاضعة للعقوبات معارضة للسلطات وترتبط بميدفيدتشوك.

وأدان الحزب هذا القرار ووصفه بأنه مظهر من مظاهر الديكتاتورية وانتهاك لحرية التعبير. توقفت القنوات التلفزيونية عن البث، لكنها ظلت متاحة على موقع "يوتيوب".