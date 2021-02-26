البنتاغون: بتوجيه من الرئيس بايدن هاجمنا جماعات مدعومة من إيران في سوريا

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أن الجيش الأمريكي شن غارة على منشآت في شرق سوريا تستخدمها فصائل مسلحة مدعومة من إيران.

وذكر البنتاغون، أن الهجوم يأتي ردا على الهجمات الصاروخية الأخيرة على مواقع للقوات الأمريكية في العراق.

وقال المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي، في بيان، "بتوجيه من الرئيس بايدن، شنت القوات العسكرية الأمريكية في وقت سابق من مساء الخميس، غارات جوية على البنية التحتية التي تستخدمها الجماعات المسلحة المدعومة من إيران في شرق سوريا".

وأضاف، أن "هذه الضربات تمت الموافقة عليها ردا على الهجمات الأخيرة ضد أفراد القوات الأمريكية وقوات التحالف في العراق، والتهديدات المستمرة لهؤلاء الأفراد".

كان مسؤولان أمريكيان، أكدا قبل قليل، أن الولايات المتحدة وجهت، يوم الخميس، أول ضربة لجماعة مدعومة من إيران ردا على هجمات العراق.

وقال المسؤولان لوكالة رويترز، "إن الضربة الجوية نفذت في سوريا، واستهدفت هيكلا تابعا لجماعة مدعومة من إيران".

#BREAKING US strikes 'Iranian-backed militant infrastructure' in Syria: Pentagon pic.twitter.com/SyaUA0I7vs — AFP News Agency (@AFP) February 26, 2021

وأشار المسؤولان اللذان طلبا عدم الإفصاح عن هويتهما، إلى أن "الرئيس الأمريكي جو بايدن وافق على توجيه الضربة".

وتجيء الضربة بعد سلسلة هجمات صاروخية على أهداف أمريكية بالعراق.