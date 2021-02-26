الاتحاد الأوروبي يطرد سفير فنزويلا لديه ردا على خطوة مماثلة من قبل كاراكاس

أعلن الاتحاد الأوروبي، أن رئيس البعثة الدبلوماسية الفنزويلية لديه "شخص غير مرغوب فيه". يأتي ذلك ردا على خطوة مماثلة من قبل كاراكاس.

موسكو - سبوتنيك. وأشار الاتحاد الأوروبي في بيان يوم الخميس، إلى أن القرار اتخذ بناء على مبادرة من المفوض الأعلى للشؤون الخارجية والأمن في الاتحاد.

وشدد الاتحاد الأوروبي على أن هذا القرار تم اتخاذه ردا على "نهج" فنزويلا، التي أعلنت في وقت سابق أن رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في كاراكاس شخص غير مرغوب فيه.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي قد وسع قائمة العقوبات ضد المسؤولين الفنزويليين وأعضاء في البرلمان الجديد، متهما إياهم بـ "تقويض الديمقراطية وسيادة القانون" في فنزويلا و"انتهاكات حقوق الإنسان".

وردا على ذلك قامت فنزويلا بطرد سفيرة الاتحاد الأوروبي، وأمهلتها 72 ساعة لمغادرة البلاد.