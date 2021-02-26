في تحد لنتنياهو...وزير الدفاع الإسرائيلي يعلن تعليق برنامج لإرسال لقاحات للخارج

قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، إن إسرائيل جمدت برنامجها لإرسال لقاحات كورونا إلى الخارج.

وقال غانتس، الذي يشارك في حكومة نتنياهو بينما يستعد لمواجهته في انتخابات الشهر المقبل، على تويتر: "أرحب بقرار تجميد نقل اللقاحات إلى دول أخرى"، مشيرا إلى أن قرار التبرع بلقاحات يجب اتخاذه في "المنتديات الملائمة"، وأنه ليس من حق نتنياهو الانفراد به، وفق وكالة "رويترز".

وقالت قناة "كان" الإسرائيلية العامة، التي ذكرت في وقت سابق هذا الأسبوع، أن إسرائيل سترسل شحنات صغيرة إلى 19 دولة، إن المدعي العام أفيخاي ماندلبليت يسعى للحصول على توضيح بشأن البرنامج، وفق وكالة رويترز".

وتعرض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لانتقادات بسبب تبرعه بلقاحات كوفيد-19 لحلفاء أجانب، بينما اشتكى الفلسطينيون من أن على إسرائيل، كقوة محتلة، أن تزودهم بالمزيد.

ودافع نتنياهو، هذا الأسبوع، عما وصفه "بدبلوماسية اللقاح"، قائلا إن إسرائيل لديها لقاحات مودرنا متبقية "لم تُستخدم".

وقال للصحفيين، يوم الأربعاء: "اعتقد أنها تشتري النوايا الطيبة"، مضيفا: "أعتقد أنه قرار ذكي... في مقابل مردود كبير تلقيناه بالفعل وعقود كثيرة في مجالات عدة لن أخوض فيها الآن".

وتنفذ إسرائيل واحدة من أسرع حملات التطعيم بلقاحات كوفيد-19 في العالم، حيث تلقى ما يقرب من نصف السكان الجرعة الأولى.

وكانت هندوراس، حليفة إسرائيل، قد تلقت بالفعل خمسة آلاف جرعة لقاح من إسرائيل، في وقت سابق من يوم الخميس، قبل تجميد البرنامج.

ونشر الرئيس خوان أورلاندو إيرنانديز مقطع فيديو لوصول الشحنة على تويتر برسالة تقول "تشجعي يا هندوراس!"