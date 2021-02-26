روسيا تدين الضربة الأمريكية على سوريا وتعتبرها انتهاكا للقانون الدولي

قال مصدر في وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، إن موسكو تدين الضربة الليلية التي نفذتها الولايات المتحدة في سوريا، وتعتبرها انتهاكا "غير مقبول" للقانون الدولي.

وقال المتحدث لوكالة "سبوتنيك": "تم توجيه الضربة على أراضي دولة ذات سيادة عضو في الأمم المتحدة".

وأضاف: "هذا انتهاك غير مقبول للقانون الدولي"، نحن بحاجة لمعرفة الأهداف التي ضربوها هناك".

وفي وقت سابق، أعلن البنتاغون أن سلاح الجو الأمريكي وجه ضربة مباشرة ضد موقع تابع لجماعة مسلحة تدعمها إيران شرقي سوريا، ردا على الهجمات الأخيرة على عسكريين أمريكيين في العراق.

وقال المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي، في بيان: "بتوجيه من الرئيس بايدن، شنت القوات العسكرية الأمريكية في وقت سابق من مساء الخميس، غارات جوية على البنية التحتية التي تستخدمها الجماعات المسلحة المدعومة من إيران في شرق سوريا".

وتابع: "الضربات دمرت عدة منشآت في نقطة سيطرة حدودية تستخدمها جماعات متشددة مدعومة من إيران".

وبدوره، قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إن الجيش الأمريكي اعتمد على معلومات استخبارية من الجانب العراقي وهو واثق من دقة الضربة.