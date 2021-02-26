مسلحون يختطفون "تلاميذ مدرسة" في نيجيريا

أعلنت سلطات محلية في نيجيريا، اليوم الجمعة، عن اختطاف تلاميذ في إحدى المدارس شمال غربي البلاد، على يد محموعة إرهابية.

ونقلت "رويترز"، عن متحدث باسم حاكم ولاية زامفارا شمال غربي نيجيريا ، قوله إن "تلاميذ في إحدى المدارس في الولاية اختطفوا".

ووفقا للوكالة: "امتنع المتحدث عن ذكر عدد المختطفين أو المزيد من التفاصيل".

وهذا هو ثاني حادث خطف خلال أيام في شمال نيجيريا في ظل زيادة نشاط الجماعات المتشددة المسلحة في شمال غرب البلاد، الأمر الذي قوض الأمن على نحو متسع وآخذ في التدهور.

وفي الأسبوع الماضي، قتل مسلحون مجهولون طالبا خلال هجوم ليلي على مدرسة داخلية في ولاية نيجر، شمال وسط البلاد، وخطفوا 42 شخصا منهم 27 طالبا. ولم يتم إطلاق سراح الرهائن حتى الآن.