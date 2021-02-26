ظريف يتصل بنظيره السوري بعد ساعات من ضربات أمريكية في شرق سوريا

أجرى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اتصالا هاتفيا بنظيره السوري، يوم الجمعة، بعد ساعات من الضربات الجوية الأمريكية على فصائل مدعومة من إيران في شرق سوريا.

وقال موقع "دولت دوت آي.آر إير" الحكومي إن "الجانبين أكدا ضرورة التزام الغرب بقرارات مجلس الأمن الدولي بشأن سوريا".

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن مقاتلاتها شنت، الخميس، غارات على منشآت عسكرية تستخدمها ميليشيات مدعومة من إيران في شرق سوريا، في رد على هجمات صاروخية استهدفت مؤخرا قوات أمريكية متمركزة في العراق.

وقال المتحدث باسم البنتاغون جيمس كيربي إنه "بناء على توجيهات من الرئيس بايدن، شنت القوات العسكرية الأمريكية هذا المساء غارات على بنى تحتية تستخدمها جماعات عسكرية مدعومة من إيران في شرق سوريا".

وأضاف أن هذه الغارات جاءت "ردا على الهجمات الأخيرة ضد جنود أمريكيين وآخرين من قوات التحالف في العراق، وعلى التهديدات المستمرة التي تطول هؤلاء الجنود".

ولم يذكر البيان إن كانت الغارات قد أسفرت عن وقوع إصابات.

وقال كيربي إن هدف الغارات كان نقطة مراقبة حدودية تستخدمها جماعات مسلحة عراقية مدعومة من إيران، بينها "كتائب حزب الله" و"كتائب سيد الشهداء".

وقال مصدر في وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، إن موسكو تدين الضربة الليلية التي نفذتها الولايات المتحدة في سوريا، وتعتبرها انتهاكا "غير مقبول" للقانون الدولي.