خطوة عسكرية إسرائيلية هندية هي الأولى من نوعها

سمحت الرقابة العسكرية الإسرائيلية، اليوم الجمعة، بنشر أنباء عن أن سلاح الجو الإسرائيلي أجرى تدريبات عسكرية على الأراضي الهندية.

وذكرت صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية، اليوم الجمعة، بأن سلاح الجو الإسرائيلي قام، الأسبوع الماضي، بمناورات عسكرية في الهند بمشاركة سلاح الجو الهندي، وأن هذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها إسرائيل بتدريبات في الهند، لكنها المرة الأولى التي تسمح بها الرقابة العسكرية الإسرائيلية بالنشر أن سلاحها الجوي يجري مناورات عسكرية على الأراضي الهندية.

أفادت الصحيفة بأنه شارك في المناورات العسكرية، السرب 103 والذي استخدم طائرة من نوع "شمشون" وطائرة C-130J من إنتاج شركة "لوكهيد مارتن" الأمريكية، والتي يمتلك سلاح الجو الإسرائيلي 7 منها موجودة في قاعدة "نفاطيم" جنوبي إسرائيل، في حين يمتلك الجيش الهندي 6 منها فقط.

وأوضحت الصحيفة العبرية أنه قامت خلال المناورات العسكرية الطائرة الإسرائيلية من طراز "شمشون" بعدة جولات بمشاركة الطائرات الهندية "سوبر هركليز"، والتي حلقت على ارتفاعات غير عادية وفي ظروف صعبة، ومن المنتظر أن تهبط تلك الطائرة الإسرائيلية صباح اليوم في إسرائيل.

ووصفت الصحيفة العلاقات القوية بين بلادها والهند بأنها "شراكة استراتيجية".