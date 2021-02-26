وزير الدفاع التركي: منظومة "إس-400" لن تؤذي أحدا إذا لم تكن هناك نوايا للهجوم على تركيا

أعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، اليوم الجمعة، أن السلطات التركية ستستخدم منظومة الصواريخ الروسية "إس – 400" بشكل مستقل ومنفصل عن حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وأوضح أكار في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، أن تركيا اشترت منظومة الصواريخ الروسية من أجل استخدامها حال وجود أي تعد أو هجوم عليها، دون أدنى نية لاستخدامها ضد أي دولة، مشيرا إلى أن منظومة "إس-400" الروسية مسألة وطنية وتركيا استخدمت حق السيادة، وفق وكالة "الأناضول" التركية.

وبيّن أن تعليق صفقة المقاتلات الأمريكية "إف-35" إثر تواجد منظومة الدفاع الروسية داخل الحدود التركية، لا يتماشي مع سياسة دولتين حلفاء.

وتابع وزير الدفاع التركي: "فرض واشنطن قيودا على أنقرة فيما يتعلق بمشروع مقاتلات "إف-35" بسبب شرائها منظومة "إس-400" لا يتوافق مع روح التحالف".

وحول مزاعم اقتراب مقاتلات يونانية من سفينة أبحاث تركية في بحر إيجة، أكد أكار أنه تمّ الرد بالشكل اللازم على تحرش الطائرات اليونانية قائلاً :"هذا الفعل لا يتناسب مع علاقات حسن الجوار".

وفرضت الولايات المتحدة أخيرا عقوبات على صناعة الدفاع التركية بسبب شراء منظومة الصواريخ الروسية، قائلة إن النظام الروسي يمكن استخدامه لجمع معلومات استخبارية عن مقاتلة شركة "لوكهيد مارتن" الشبح "إف-35".