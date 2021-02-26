أرمينيا تنفي الأنباء المتداولة حول احتمال إقالة وزير الدفاع

نفى السكرتير الصحفي لرئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان ماني جيفورجيان لوكالة "أرمينبريس" الحكومية، المعلومات التي وردت في وسائل الإعلام حول احتمال إقالة وزير دفاع البلاد فاغارشاك هاروتيونيان.

ونقلت الوكالة عن جيفورجيان قوله: "هذه المعلومات لا تتوافق مع الواقع".

وكانت هيئة أركان القوات المسلحة الأرمينية قد طالبت، في وقت سابق من يوم أمس، باستقالة رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان على خلفية إقالته للنائب الأول لرئيس أركان القوات المسلحة، كما حذرته من استخدام القوة ضد شعبه. وردا على ذلك، أعلن باشينيان إقالة رئيس أركان القوات المسلحة، أونيك غاسباريان.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن إقالة نائب قائد هيئة الأركان خاتشاتوريان، جاءت لأنه سخر من تصريحات باشينيان حول صواريخ "إسكندر" الروسية التابعة للجيش الأرميني.

وفي وقت لاحق، أعلن رئيس الوزراء الأرميني أنه سيلقي كلمة أمام الشعب من ساحة الجمهورية في العاصمة يريفان في الساعة 16:00 بالتوقيت المحلي (12:00 بتوقيت غرينيتش)، على خلفية الوضع في البلاد.

ووصف باشينيان، طلب هيئة الأركان باستقالة الحكومة، بمحاولة انقلاب عسكري.

ودعا الرئيس الأرميني الأسبق، روبرت كوتشاريان، المواطنين في بلاده إلى دعم مطالب الجيش باستقالة رئيس الوزراء نيكول باشينيان

ونقلت وكالة "سبوتنيك أرمينيا" عن كوتشاريان، قوله إن السلطة، التي خسرت الحرب وسلمت الأرض، يجب أن ترحل، مشيرا إلى أن هذا هو الثمن الضروري لنهضتنا الوطنية في المقام الأول.

وأشارت الوكالة إلى أن كوتشاريان دعا للوقوف إلى جانب القوات المسلحة.

من جانبه، تحدث زعيم المعارضة في أرمينيا، فاغين مانوكيان، أمس الخميس، شارحا ما يحدث في البلاد، قائلا: "هذا ليس انقلابا، للجيش حق دستوري في الإشارة إلى العدو الرئيسي الذي يهدد أمن أرمينيا، وقد أشار إلى أنه نيكول باشينيان".