الأمير فيليب يقضي عطلة نهاية الأسبوع الثاني في المستشفى

ستكون أطول إقامة في المستشفى لدوق إدنبرة الأمير فيليب على الإطلاق، فبعد شعوره بوعكة صحية في 17 فبراير/ شباط الجاري، تم نقله إلى عيادة إدوارد السابع في لندن، كإجراء احترازي ويواصل العلاج إلى غاية اليوم.

ويستعد الأمير فيليب، 99 عاما، لقضاء عطلة نهاية الأسبوع الثانية في المستشفى بعد إصابته بعدوى ليبقى في المستشفى لأطول فترة إقامة على الإطلاق، وفقا لما نقلته قناة "سكاي نيوز" البريطانية.

وقال قصر باكنغهام: "إنه سار دون مساعدة وتلقى عناية طبية للعدوى التي تعرض لها".

وأضاف: "إنه مرتاح ويستجيب للعلاج لكن من غير المتوقع أن يغادر المستشفى قبل عدة أيام، بعد ليلته التاسعة في عيادة الملك إدوارد السابع في لندن ".

وكشف الأمير إدوارد عن أنه تحدث إلى والده عبر الهاتف، وبأنه قال له: "إنه أفضل بكثير".

وأضاف الأمير إدوارد في حديثة لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية: "على حد علمي، لقد تحدثت معه، لذا فهو أفضل بكثير، شكرا جزيلا لك حقا، وهو يتطلع إلى الخروج، وهذا هو الشيء الأكثر إيجابية".

وعند سؤاله عما إذا كان الأمير فيليب محبطا لوجوده في المستشفى، ضحك إدوارد وأجاب: "قليلا فقط".

وتابع: "أعتقد أننا جميعا معرضون لهذا، ثم يمكنك التعود والنظر إلى الساعة مرات عديدة والجدران، أمر مثير للاهتمام".

وأضاف الأمير إدوارد: "تلقينا بعض الرسائل الرائعة من جميع الأشخاص ونحن نقدر ذلك حقا وكذلك هو، لقد قمت بنقلها إلي، إنه أمر رائع، شكرا لك".

وتقاعد الأمير فيليب في أغسطس/ آب 2017، بعد أن شارك في أكثر من 22000 مشاركة رسمية عامة منذ تولي زوجته العرش عام 1952. ويواصل مرافقة الملكة حسب رغبته في بعض المناسبات العامة.