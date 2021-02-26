تقرير: بريطانيا تواجه أسوأ هجرة عمالة منذ الحرب العالمية الثانية

حذرت تقارير إعلامية من الهجرة الجماعية للعمالة في بريطانيا وتأثيرها على الاقتصاد في البلاد.

ووفقا لتقرير نشرته وكالة "بلومبرغ" الأمريكية، يغادر العمال الأجانب المملكة المتحدة بأعداد كبيرة وتواجه البلاد أسوأ هجرة جماعية منذ الحرب العالمية الثانية.

وحذر التقرير من انعكاس الهجرة على الاقتصاد الذي قوضه خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وفيروس كورونا.

وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة كينغز كوليدج في لندن، جوناثان بورتس:

"700 ألف شخص غادروا لندن العام الماضي، الخطر يكمن في أن الناس قد لا يعودون، سيكون هناك نقص في العمالة وستفقد البلاد بعض عائدات الإنتاج والضرائب".

وأشار بورتس إلى أن نحو أكثر من مليون عامل أجنبي غادروا البلاد، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى تفاقم المشكلة الديموغرافية.

وشهد الاقتصاد البريطاني، في عام 2020، أسوأ ركود له منذ 300 عام. وأعلن بنك إنجلترا أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد انخفض بنسبة 9.9 %، العام الماضي.