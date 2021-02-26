انفجار في سفينة بخليج عمان

وجاء في الإشعار "التحقيقات جارية والسفينة في أمان والطاقم بخير".
@IMSC_Sentinel is aware of a UKMTO report of explosion on non-IMSC flagged merchant vessel in the Gulf of Oman. Investigations are ongoing. UKMTO advises caution. CTF Sentinel will continue to monitor the situation.— IMSC - International Maritime Security Construct (@IMSC_Sentinel) February 26, 2021
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وأضاف أن "الحادث وقع الساعة 20:40 بتوقيت غرينتش". ولم تذكر الهيئة تفاصيل عن سبب الانفجار.
وذكر الإشعار أنه "تم توجيه النصح للسفن التي تبحر في المنطقة بتوخي الحذر".
كما ذكر التحالف الدولي لأمن الملاحة البحرية أنه على علم بتقرير المركز البريطاني وأن التحقيقات جارية.
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