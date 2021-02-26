إصابة نائب عربي في الكنيست برصاص الشرطة الإسرائيلية

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الجمعة، إن النائب يوسف جبارين من القائمة المشتركة (تحالف يضم 3 أحزاب عربية)، أصيب برصاصة مطاطية خلال التظاهرة، دون ذكر أي تفاصيل عن حالته الصحية.

وفي وقت سابق اليوم، تجمع المئات للتظاهر ضد موجة العنف والقتل في المجتمع العربي، والتي يتهمون الشرطة الإسرائيلية بالتقاعس عن مواجهتها.

وخلال التظاهرة، رشق بعض المتظاهرين الشرطة بالحجارة وحاولوا سد مدخل المدينة، وقامت قوة الشرطة بتفريق الحشد بقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع مما أدى إلى إصابة العديد من المتظاهرين، بحسب الصحيفة.

في المقابل، أصيب أحد الضباط بجروح طفيفة، وتم اعتقال أربعة من المشتبه بهم في الاضطرابات وسيتم تقديمهم إلى محكمة الصلح في حيفا غدا لجلسة تمديد اعتقالهم.

وخلال العام الماضي، وصل عدد ضحايا العنف في المجتمع العربي بإسرائيل إلى نحو 110 قتلى.

وفي الآونة الاخيرة تزايدت الاتهامات من قبل نواب وقياديين عرب تجاه الشرطة الإسرائيلية بالتقاعس عن محاربة الجريمة والعنف في مجتمعهم.

وبحسب آخر إحصاء إسرائيلي رسمي، وصل عدد المواطنين العرب الفلسطينيين (مسلمون ومسيحيون) في إسرائيل إلى (1930000) يشكلون 21 بالمائة من إجمالي السكان، البالغ عددهم 9 ملايين و190 ألف مواطن.