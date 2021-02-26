محمد بن راشد يحضر الدورة الثالثة لمنافسات "طواف الإمارات للدراجات الهوائية"

حضر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة الإماراتية رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم الجمعة، جانبا من منافسات "طواف الإمارات للدراجات الهوائية" في نسخته الثالثة والذي ينظمه الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية.

وسيكون غدا السبت آخر يوم في هذه المنافسة، التي استمرت على مدى سبعة أيام بمشاركة 140 دراجا يمثلون عشرين فريقا من عدد من دول العالم بما فيها دولة الإمارات، وفقا لما نقلته صحيفة "الخليج" الإماراتية.

وقد تابع الشيخ آل مكتوم السباق عند نقطة انطلاقه من دوار بوكدره وحتى برج خليفة وصولا إلى نخلة جميرا في دبي.

كما حيّا الشيخ آل مكتوم الدراجين الذين أمضوا ستة أيام في المنافسات على أن يختم السباق السبت في العاصمة أبوظبي، متمنياً لهم سموه النجاح والفوز الذي يسعى إليه الجميع.

His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum attends part of the third edition of #UAE Tour, a main stop for the Union Cycliste Internationale (UCI) World Tour, in which 140 professional riders representing 20 world teams took part.https://t.co/8o1nq6vpWR pic.twitter.com/bUSDEhr6re — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) February 26, 2021

كما أعرب الشيخ آل مكتوم عن "سعادته بالمشاركة الواسعة للشباب الوطني إلى جانب الفرق الأجنبية في هذه الفعالية الرياضية الفريدة من نوعها على مستوى منطقة الشرق الأوسط، واعتبر رياضة ركوب الدراجات الهوائية من أصعب الرياضات وأقساها لأنها تتطلب لياقة بدنية عالية وصبرا وطول نفس ومثابرة حتى يستطيع الدراج الدخول والمشاركة في مثل هذه البطولات العالمية".

وأشاد آل مكتوم بجهود اللجنة المنظمة لهذا الحدث على أرض الإمارات والذي طاف معظم إمارات ومناطق الدولة ما يعكس المكانة المرموقة التي تحتلها دولتنا الحبيبة في الأوساط الرياضية الدولية والثقة الغالية التي تحظى بها عند مختلف الجهات والمنظمات الدولية المختلفة.