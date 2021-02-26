مالي... مقتل 9 جنود وسط البلاد جراء هجوم لمسلحين

هذا وتشهد منطقة " باندياغارا" قرب موبتي تصاعدا مستمرا في وتيرة العمليات الإرهابية (المحظورة في روسيا الاتحادية) ضد الجنود.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، ويعتقد أن عناصر من المجموعات المسلحة وراء الحادث.

وتعاني مالي من تصاعد أعمال العنف في الشمال والوسط رغم تدخل القوات الفرنسية لإعادة الاستقرار للبلاد التي سيطرت على مناطق واسعة منها جماعات متطرفة موالية للقاعدة و تنظيم "داعش" ( المحظور في روسيا الاتحادية).