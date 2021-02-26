حفاظا على صحته العقلية... الأمير هاري يكشف أسباب تراجعه عن واجباته الملكية ومغادرته بريطانيا

كشف الأمير البريطاني هاري، أمس الخميس، عن الأسباب التي دفعته وزوجته، ميغان ماركل، للتراجع عن واجباتهما الملكية ومغادرة بريطانيا.

وأكد في تصريحات لبرنامج "Late Late Show" من تقديم جيمس كوردون، أن الصحافة البريطانية كانت تدمر صحته العقلية، والتي وصفها بـ"السامة"، بحسب وكالة "رويترز".

وفي الأسبوع الماضي، أعلن قصر باكنغهام أن الأمير هاري حفيد ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، وزوجته الأمريكية ميغان ماركل انفصلا أخيرا عن العائلة المالكة ، ولن يعودوا كأعضاء عاملين وسيفقدون رعايتهما.

يذكر أن الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، قد أعلنا تخليهما عن وظائفهما كعضوين بارزين في العائلة الملكية في الثامن يناير/ كانون الثاني 2020، وقد صرحا بأن "هذا القرار اتخذاه بعد شهور من التفكير، وأنهما يسعيان للوصول إلى الاستقلال المادي".

وأوضح الأمير هاري لمقدم البرنامج، جيمس كوردون: "لم يكن الأمر ابتعادا قط، ولكنه كان تراجعا بدلا من التنحي، فقد كانت هناك بيئة صعبة حقا هناك كما شعر بها الكثير من الناس على ما أعتقد".

وتابع:

"نعلم جميعا كيف يمكن أن تكون الصحافة البريطانية، لقد كانت تدمر صحتي العقلية، وشعرت أنها سامة، لذلك فعلت ما يفعله أي زوج وما سيفعله أي أب، أحتاج إلى إخراج عائلتي من هنا"

وقبل انتقالهما إلى ولاية كاليفورنيا الأمريكية، اشتكى الزوجان الأمير هاري وميغان ماركل من معاملة الصحف البريطانية لزوجته، والتنمر عليها بطرق وصفها البعض بأنها عنصرية، إذ أن والدها أبيض البشرة ووالدتها من أصول أفريقية.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، نجحت ميغان ماركل في رفع دعوى قضائية ضد إحدى الصحف الشعبية لانتهاك خصوصيتها من خلال طباعة مقتطفات من خطاب كتبته إلى والدها، بينما فاز زوجها الأمير هاري الشهر الماضي بقضية تشهير ضد نفس الصحيفة بسبب قصة قالت إنه أدار ظهره للجيش البريطاني.

وردا منه على منتقديه بشأن تخلليه عن واجباته الملكية، قال الأمير هاري في المقابلة التلفزيونية مع جيمس كوردون: "حياتي هي خدمة عامة، لذا أينما كنت في العالم ستكون نفس الشيء".

رأيه في مسلسل "ذا كراون"

أشاد الأمير هاري في مقابلة جيمس كوردون بمسلسل "ذا كراون" المذاع على منصة "نيتفلكس" الأمريكية، والذي يتناول فصولا من حياة العائلة المالكة البريطانية، بما في ذلك مسيرة والدته الراحلة الأميرة ديانا.

وأكد هاري أن المسلسل "رواية خيالية عن حياة الملكة وعائلتها، ومبنية على الحقيقة بشكل فضفاض".

وتابع موضحا أن المسسلل "يعطي فكرة تقريبية عن نمط حياة العائلة المالكة، وما هي ضغوط وضع الواجب والخدمة فوق الأسرة وكل شيء آخر، وما الذي يمكن أن يأتي من ذلك"، بحسب قوله.

وأكد الأمير هاري "أنه يشعر بالراحة أكثر مع مشاهدته مسلسل "ذا كراون" أكثر من مطالعته قصصا صحفية مكتوبة عن عائلته أو زوجته أو حتى نفسه، لأن من الواضح أن هذا خيال، اعتبر الأمر كما تريد، ولكن يتم الإبلاغ عن ما يحدث على الشاشة كحقائق".

أول كلمة ينطق بها نجله "آرتشي"

وكشف الأمير هاري خلال المقابلة التلفزيونية مع جيمس كوردون أيضا أن الكلمة الأولى لابنه آرشي البالغ من العمر عاما واحدا كانت "التمساح"، وقال إن جدته ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، أرسلت له صانع بسكويت الوافل كهدية بمناسبة الكريسماس.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم الأمير هاري ودوقة ساسكس ميغان ماركل، أمس الأحد 14 فبراير/ شباط الجاري، عن انتظارهما لمولودهما الثاني، وفقا لما نشره موقع "بي بي سي" البريطانية.

​وقام الثنائي بنشر صورة باللون الأبيض والأسود على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت فيها ميغان مستلقية تحت شجرة وهي ممسكة ببطنها البارز بوضوح، بينما يقوم الأمير هاري بملامسة رأسها.