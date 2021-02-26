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    السيدة الأولى للرئيس الأمريكي المنتخب جيل بايدن، الولايات المتحدة 2008

    زوجة بايدن تكشف عما ستفعله بعد اختفاء فيروس "كورونا"... وتوجه نصيحة لنساء العالم

    © AP Photo / Bradley C Bower
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    كشفت جيل بايدن، زوجة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أمس الخميس، في أول مقابلة تلفزيونية معها بعد دخولها البيت الأبيض، عما ستفعله بعد اختفاء فيروس "كورونا" المستجد.

    وردا منها على سؤال طرحه عليها أحد الجمهور عبر البث المباشر بشأن ما تنوي فعله بعد اختفاء "كورونا"، قالت: "ربما أذهب لتناول المارتيني وبعض البطاطا المقلية"، بحسب وكالة "أسوشيتد برس" للأنباء.

    السيدة الأولى للرئيس الأمريكي المنتخب جيل بايدن، الولايات المتحدة 2009
    © AP Photo / Denis Poroy
    زوجة بايدن تتطرق إلى طلاقها في أول لقاء بعد دخولها البيت الأبيض... فيديو
    كما شرحت "سيدة أمريكا الأولى" في اللقاء الذي أجرته معها، المغنية الأمريكية، كيلي كلاركسون، أسباب حبها لممارسة الرياضة، وتخصيص وقت لها.

    وقالت: "أمارس رياضة الجري وأركب الدراجة، وكلها أمور تصفي ذهني، لذلك هذه الأمور مهمة حقا بالنسبة لي".

    وفي هذا الإطار وجهت جيل بايدن نصيحة لكل نساء العالم هي:

    "أعتقد أنه يجب على جميع النساء الاستمتاع بأمر ما، وليس من الضروري أن يكون ممارسة الرياضة، على الرغم من أنني آمل أن يكون كذلك، "فقط خذوا لحظة لأنفسكن، ولهذا أنا حريصة على الاستيقاظ مبكرا لأن هذا هو الوقت الذي أملكه لنفسي".

    وفي خلال أول مقابلة تلفزيونية فردية لها، ناقشت جيل بايدن أيضا اهتمامها بالتعليم، وعائلات الأفراد الذين يعملون في الخدمة العسكرية، وأبحاث السرطان، وشفاء أمريكا من فيروس "كورونا" المستجد، كما أنها أجابت على أسئلة أعضاء الجمهور الافتراضي للبرنامج.

    وتطرقت زوجة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في المقابلة إلى طلاقها الأول الذي دام 5 سنوات فقط، والذي أكدت أنه حررها لكي تقابل زوجها بايدن وتتزوج منه لمدة 44 عاما، وتأسيس أسرة معه.

    وقالت: "إنني أنظر إلى الوراء الآن، وأعتقد أنه لو لم أكن مطلقة لم أكن سألتقي بجو، ولكن أكن حظيت بالعائلة الجميلة التي أملكها الآن، لذلك أعتقد حقا أن الأشياء تحدث للأفضل".

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    الكلمات الدلالية:
    أمريكا, جو بايدن
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