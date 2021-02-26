صحيفة: مالك السفينة التي تعرضت لانفجار في خليج عمان إسرائيلي

كشفت صحيفة عبرية أن السفينة التي تعرضت لانفجار في خليج عمان، يمكلها رجل أعمال إسرائيلي.

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، قال مركز عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة (UKMTO)، إن سفينة تعرضت لانفجار في خليج عُمان أمس الخميس.

وجاء في الإشعار "التحقيقات جارية والسفينة في أمان والطاقم بخير".

من جانبها، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن الحديث يدور عن سفينة تحمل علم جزر البهاما اسمها "هيليوس راي" يملكها رجل الأعمال الإسرائيلي "رامي أونغر" صاحب شركة "راي للشحن" (RAY SHIPPING).

وقال أونغر للصحيفة إنه في الوقت الحالي لا يعرف بالضبط ما جرى للسفينة.

إلا أنه مضى بقوله: "هناك ثقوب حدثت في السفينة"، متوقعا أن يكون الانفجدار تم بواسطة "ألغام أو صواريخ".

وأضاف أن أجهزة الأمن الإسرائيلية ستحقق في الموضوع لاكتشاف حقيقة ما حدث.

وتابع: "لا أعتقد أنه هجوم متعمد على سفينة مملوكة لإسرائيليين. ولكن كانت هناك مثل هذه الحوادث في الخليج. أعتقد أنها تأتي في إطار الصراع بين إيران والولايات المتحدة ولهذا يضربون السفن الغربية".

من جانبها قالت، قناة "كان" الإسرائبلية الرسمية إن السفينة التي يملكها رجل الأعمال رامي أونغر، والتي كانت تحمل شحنة من السيارات، كانت على وشك الدخول إلى بحر العرب عندما استدارت فجأة وبدأت في الإبحار إلى مضيق هرمز، دون مزيد من التفاصيل.