كابول تأمل باستعداد "طالبان" للتفاوض بشأن السلام في الدوحة

أعلن وزير الخارجية الأفغاني، محمد حنيف أتمر، عن أمله في استعداد حركة "طالبان" خلال اجتماع الدوحة للتفاوض بشأن عملية السلام.

وقال الوزير لوكالة "سبوتينك": "استؤنفت المفاوضات قبل يومين وطالبان عادت إلى طاولة المفاوضات، ويوم أمس كان اليوم الثاني.. ومن المقرر غدا انعقاد الجولة الثانية من المفاوضات".

وتابع "نأمل هذه المرة أن تُظهر طالبان التزامها بعملية السلام وأن تتخذ خطوات عملية لمساعدتنا على المضي قدمًا في جدول المفاوضات من أجل السلام".

هذا وما تزال أعمال العنف متواصلة في هذه البلاد التي مزقتها الحرب، حتى بعد توقيع "طالبان" اتفاقا مع الولايات المتحدة وانطلاق محادثات السلام في العاصمة القطرية بين وفدي الحكومة والحركة. لكن إلى الآن لم يناقش الجانبان المواضيع التي تم الاتفاق عليها ضمن أجندة المفاوضات التي تم التوصل إليها قبل أسابيع.

ويجدد قادة من "طالبان" بين الحين والآخر الحديث عن إقامة نظام حكم إسلامي في أفغانستان، فيما يشدد الرئيس، أشرف غني، على عدم التنازل عن النظام الجمهوري.

يذكر أنه في نهاية شباط/ فبراير من العام الماضي، وفي حفل أقيم في قطر، وقعت الولايات المتحدة وحركة "طالبان" اتفاق السلام الأول منذ أكثر من 18 عامًا من الحرب، والذي ينص على انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان في غضون 14 شهرا وبدء حوار بين الأفغان بعد صفقة تبادل للأسرى، بحيث تفرج الحكومة عن 5000 من أسرى "طالبان"، فيما تفرج الأخيرة عن نحو 1000 من عناصر الأمن الأسرى.