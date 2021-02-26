الرئيس الأرميني يبحث الوضع السياسي الداخلي مع البرلمان

أعلن المكتب الرئاسي الأرميني، اليوم الجمعة، أن الرئيس أرمين سركيسيان، بحث الوضع السياسي الداخلي في البلاد مع ممثلي الكتل البرلمانية.

يريفان – سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب الصحفي للرئاسة: "أجرى سركيسيان في إطار مشاوراته، اليوم، لقاءات مع زعماء كتل برلمانية.. حدث تبادل الآراء حول الوضع المتأزم في البلاد".

وأشار المكتب الصحفي إلى أنه جرت مناقشة قضايا متعلقة بخفض التوتر والتسوية السلمية للوضع.

هذا واندلعت أزمة سياسية أخرى في يريفان بعد تصريحات باشينيان، عن منظومة "إسكندر" الروسية، حيث سخر نائب رئيس هيئة الأركان العامة الأرمينية، وفقًا لتقارير إعلامية، من رئيس الوزراء، ما أدى إلى إقالته، وبعد ذلك تم اقتراح استقالة رئيس الأركان العامة.

وأصدرت القوات المسلحة الأرمينية، صباح أمس الخميس، بيانا يطالب باستقالة باشينيان نفسه. واعتبر رئيس الوزراء ذلك محاولة انقلاب، داعياً أنصاره إلى النزول إلى الشوارع.

في غضون ذلك، أقامت المعارضة حواجز ونصبت خياماً بالقرب من البرلمان، للإعراب عن عدم استعدادها للتفاوض مع السلطات، ومطالبة باستقالة رئيس الوزراء.