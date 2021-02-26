وكالة: الخارجية الأمريكية تقول إنها ستعلن بعد قليل إجراءات ردت بها على مقتل خاشقجي

أبلغت الخارجية الأمريكية، الكونغرس بأنها ستعلن في وقت لاحق من مساء اليوم الجمعة، إجراءات اتخذتها للرد على مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، بحسب ما أفادت به وكالة رويترز.

ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع لم تكشف عن هويته أن الخارجية الأمريكية أبلغت الكونغرس أنها "ستعلن إجراءات تم اتخاذها للرد عل مقتل الصحفي السعودي خاشقجي في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش".

كان أربعة مسؤولين أمريكيين مطلعين قالوا لرويترز أمس الخميس إنه "من المتوقع أن يشير تقرير مخابراتي أمريكي إلى أن ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان وافق على قتل الصحفي جمال خاشقجي في عام 2018".

وأمس الخميس، قالت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن الإصدار المرتقب للمعلومات الاستخباراتية بشأن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي سيكون خطوة نحو المساءلة.

وجاء على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، للصحفيين: "أتوقع أننا سنتحرك بشكل صحيح قبل التحدث عن خطوات لتعزيز المساءلة للمضي قدما في هذا الوقت الرهيب".

وكان الرئيس الأمريكي أجرى اتصالا هاتفيا مع العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس الخميس.

وأشار بايدن خلال الاتصال "بشكل إيجابي إلى الإفراج الأخير عن العديد من النشطاء السعوديين الأمريكيين والسيدة لجين الهذلول من الحبس، وأكد الأهمية التي توليها الولايات المتحدة لحقوق الإنسان العالمية وسيادة القانون"، وفقا لبيان صادر عن البيت الأبيض.