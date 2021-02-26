بلينكن: الخارجية الأمريكية تفرض قيودا على تأشيرات دخول 76 سعوديا

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، مساء اليوم الجمعة، فرض قيود على تأشيرات دخول 76 سعوديا.