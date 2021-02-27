فنزويلا تدين الضربة الجوية الأمريكية على سوريا وتعتبرها عودة إلى حرب لا نهاية لها

أعربت وزارة الخارجية الفنزويلية، اليوم السبت، عن إدانتها بأشد العبارات للضربات الجوية التي نفذتها الولايات المتحدة في سوريا، مؤكدة أن هذه الخطوة بمثابة عودة إلى حرب لا نهاية لها.

موسكو - سبوتنيك . وقالت الوزارة في بيان: " تدين فنزويلا بشدة الهجوم العسكري الأمريكي على الأراضي السورية وتعرب عن تضامنها القوي مع شعب وحكومة هذا البلد الشقيق. ومن المؤسف أن واشنطن تعود إلى حرب لا نهاية لها وتبتعد عن الدبلوماسية والقانون الدولي".

هذا وأكد البنتاغون، في وقت سابق من يوم الجمعة، أن سلاح الجو الأمريكي وجّه ضربة مباشرة ضد مواقع تابعة لجماعات مسلحة تدعمها إيران شرق سوريا، ردا على الهجمات الأخيرة على عسكريين أمريكيين في العراق.

وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إن الجيش الأمريكي اعتمد على معلومات استخبارية من الجانب العراقي مؤكدا ثقته من دقة الضربة.

وأكد مصدر بوزارة الخارجية الروسية، الجمعة، أن موسكو تدين الضربة الليلية، التي نفذتها الولايات المتحدة في سوريا، وتعتبرها انتهاكا غير مقبول للقانون الدولي.