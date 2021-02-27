البرازيل تقرر إغلاق العاصمة بعد تسجل أكثر من 65 ألف إصابة جديدة بكورونا

قرر محافظ العاصمة البرازيلية، إيبانيس روشا، فرض الإغلاق التام في المدينة، اعتبارا من اليوم السبت، بعد إعلان وزارة الصحة في البلاد، عن تسجيلها 65169 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و1337 حالة وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

موسكو - سبوتنيك. وبهذا يبلغ إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في البرازيل 10 ملايين و455 ألفا و630 حالة منذ بدء انتشار الوباء، وارتفعت حصيلة ضحايا الفيروس إلى 252 ألفا و835 شخصا.

وتقضي الإجراءات بإغلاق جميع المنشآت والخدمات غير الأساسية على مدار الساعة في العاصمة.

وسجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية صنفت فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، وباءً عالميا.