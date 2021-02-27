وكالة إيرانية تكشف تفاصيل زيارة ولقاءات زاده في سوريا

أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم السبت، أن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، خطيب زاده، زار سوريا والتقى العديد من المسؤولين السوريين وتباحث معهم بمجمل القضايا المشتركة بين البلدين.

وذكرت وكالة "إرنا" الإيرانية نقلا عن الخارجية الإيرانية أن "المتحدث باسم وزارة الخاردية خطيب زاده زار سوريا في إطار التعاون الثنائي بين إيران وسوريا في المجالات الدبلوماسية العامة والإعلامية والثقافية بالإضافة إلى لقاءاته مع المسؤولين السوريين شارك في الاجتماعات الإعلامية ولقاءات مع النخبة".

والتقى خطيب زاده خلال الزيارة وزير الخارجية السوري فيصل مقداد وناقش معه آخر التطورات في العلاقات الثنائية والتعاون الثقافي والإعلامي بين وزارتي الخارجيةالإيرانية والسورية.

وشدد وزير الخارجية السوري خلال الاجتماع على ضرورة تطوير التعاون بين البلدين في مجال الثقافة والإعلام.

كما التقى خطيب وزير الإعلام والثقافة ووزير العلوم وكبيرة مستشاري الرئيس السوري بثينة شعبان وأكد خلال تلك اللقاءات على ضرورة تطوير التعاون الثقافي والإعلامي بين البلدين وأعرب عن ارتياحه لمقاومة الشعب السوري معلنا أن إيران ستقف إلى جانب الحكومة السورية والشعب السوري في إعادة البناء الاقتصادي والتعاون المشترك في المجال الثقافي.

واجتمع خطيب زاده خلال زيارته لسوريا مع نائب وزير الخارجية السوري بشار الجعفري.