بيلوسي: على الحكومة الأمريكية إعادة تقييم العلاقة مع السعودية وإعادة ضبطها

دعت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي حكومة بلادها إلى إعادة تقييم علاقاتها مع السعودية.

وفي بيان نشرته "سي إن إن" قالت بلوسي: "على الحكومة الأمريكية إعادة تقييم العلاقة مع السعودية وإعادة ضبطها".

بيان بيلوسي جاء تعليقا على تقرير الاستخبارات الأمريكية بخصوص مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، والذي نشرته جريدة "واشنطن بوست".

وأكدت رئيسة مجلس النواب الأمريكي أن الديمقراطيين بمجلسها سوف يقدمون تشريعات تكريمًا لحياته المهنية، مشيرة إلى أن ما سيقدمونه سيتضمن أيضا عقوبات تستهدف أولئك الذين يرتكبون انتهاكات جسيمة ضد الصحفيين".

وشددت بيلوسي على أن "السعودية بحاجة إلى معرفة أن العالم يراقب أعمالها المزعجة وأننا سنحاسبها".

يشار إلى أن الاستخبارات الوطنية الأمريكية كانت قد أعلنت في تقرير، نشر أمس الجمعة، أن مكتب مدير المخابرات الوطنية يرجح أن يكون ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان وافق شخصيا على اغتيال الصحفي جمال خاشقجي عام 2018.

وجاء في التقرير: "وفقا لتقديراتنا، وافق ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على عملية في اسطنبول بتركيا لاعتقال أو قتل الصحفي جمال خاشقجي". وأشار التقرير إلى أن ولي العهد السعودي اعتبر خاشقجي تهديداً للمملكة ووافق على إجراءات من شأنها إسكاته.

وردت السعودية على التقرير الأمريكي، بالقول إنها ترفضه "رفضا قاطعا"، وقالت الخارجية السعودية: "نرفض رفضا قاطعا ما ورد في تقرير الكونغرس بشأن مقتل المواطن جمال خاشقجي". واعتبرت أن التقرير "تضمن استنتاجات غير صحيحة عن قيادة المملكة ولا يمكن قبولها"، مؤكدة استنكار السعودية لجريمة مقتل جمال خاشقجي.

وقد أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم السبت، أنه أبلغ العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، أن واشنطن ستعلن عن تغييرات مهمة في السياسة تجاه السعودية يومي الجمعة والاثنين.

وقال بايدن في مقابلة مع شبكة "يونيفيجن" التلفزيونية الأمريكية: "تحدثت مع الملك أمس وليس مع ولي العهد، أخبرته بوضوح أن القواعد تتغير، وأن واشنطن ستعلن عن تغييرات كبيرة في العلاقات الأمريكية - السعودية يومي الجمعة والاثنين". وأضاف: "نحن بصدد تحميل السعودية المسؤولية عن انتهاكات حقوق الإنسان".