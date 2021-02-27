أفغانستان ترغب في استيراد لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لكورونا

أعرب وزير الخارجية الأفغاني محمد حنيف أتمار، عن رغبة بلاده في الحصول على لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا.

موسكو-سبوتنيك. وقال أتمار، في مقابلة مع "سبوتنيك" اليوم السبت "نود الحصول على لقاح "سبوتنيك في" الروسي في أفغانستان"، مضيفا "من المتوقع عقد اجتماع قريب بين مسؤولي الصحة الأفغان والروس لمناقشة كيفية إدخال اللقاح إلى أفغانستان".

وردا على سؤال حول إمكانية إنتاج أفغانستان لقاح "سبوتنيك V" داخل أراضيها كما فعلت العديد من الدول المستوردة بالفعل، قال وزير الخارجية الأفغاني "الأمر متروك للسلطات الصحية لاتخاذ القرار، لكن من الطبيعي أن نشجع إنتاج اللقاح داخل أراضينا".

اللقاح الروسي، الذي طوره مركز "غامالي" للأوبئة والأحياء الدقيقة، وسجلته وزارة الصحة الروسية في 11 أغسطس/ آب، يعد أول لقاح مسجل في العالم ضد فيروس كورونا.

في فبراير/ شباط، نشرت المجلة الطبية "ذا لانسيت" للمراجعات من قبل النظراء، تحليلا مؤقتا من المرحلة الثالثة من التجربة السريرية للقاح الروسي، تظهر فعاليته بنسبة 91.6% ضد أعراض "كوفيد 19".

تمت الموافقة على اللقاح بالفعل في أكثر من 35 دولة، بما في ذلك الجزائر ولبنان والإمارات العربية المتحدة وبيلاروسيا وصربيا والمجر وسان مارينو والأرجنتين وبوليفيا والمكسيك ونيكاراغوا، من بين دول أخرى.