"الآن نواجه الأفعى"... روحاني يحذر من موجة كورونا الرابعة في إيران

حذر الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم السبت، من "تفشي موجة رابعة من فيروس كورونا في إيران، وقال إن البلاد "ستضطر لتمديد القيود لأشهر أخرى ريثما يتم تأمين المزيد من جرعات اللقاح".

وأضاف: "السنة الماضية كنا نواجه فيروس ووهان، والآن بدل الثعبان نواجه الأفعى، حيث يتفشى الفيروس الإنجليزي، وأصبح الوضع أكثر صعوبة".

وقال روحاني، خلال اجتماع لجنة مكافحة كورونا، إنه إذا "لم تجتح البلاد موجة رابعة ستكون أعياد "النوروز" شبيهة بالعام الماضي، مع بعض القيود الإضافية"، مؤكدا أن الحكومة "تركز على شراء لقاح كورونا وستوفر أكبر قدر ممكن من اللقاح"، وذلك حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.

وأعلن وزير الداخلية الإيراني، عبد الرضا رحماني فضلي، السبت الماضي، إغلاق الحدود الإيرانية العراقية وحظر التوافد على محافظة خوزستان (جنوب غربي البلاد)، من أجل السيطرة على انتشار كورونا في هذه المحافظة، مؤكدا حظر التنقل بين المدن في محافظة خوزستان

في السياق نفسه، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، مؤخرا إن تشكيك أعداء الثورة في محاربتنا لفيروس كورونا هو هراء وكذب. وأكد روحاني أنه تم الإعلان عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في إيران فور تسجيلها، لافتا إلى أن "ما يقوم به أعداء الثورة من تشكيك حول عدم إعلان الحكومة عن ذلك لأغراض انتخابية، هراء وكذب".

وكان المتحدث باسم اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا المستجد في إيران، علي رضا رئيسي، أكد أن التطعيم باللقاح الروسي "سبوتنيك V" لم يظهر أي أعراض جانبية، مشيرا إلى أن بلاده سوف تتلقى دفعات كبيرة من اللقاحات خلال المرحلة المقبلة بحيث تتمكن من تطعيم 1.3 مليون شخص خلال حوالي شهر.

وأكد رئيسي أن "250 ألف جرعة من اللقاح الصيني سینوفارم في طريقها إلى إيران الأسبوع المقبل، وسوف نتلقى قريبا 4.2 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا". ولفت إلى أنه "بذلك يمكن تطعيم 1.3 مليون شخص بنهاية العام الإيراني الجاري (ينتهي بعد شهر) حسب الأولوية".