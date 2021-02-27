"غير مؤلم على الإطلاق"... الملكة إليزابيث تحث البريطانيين على تلقي لقاح كورونا

شاركت ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، أمس الجمعة، انطباعاتها حول التطعيم باللقاح المضاد لفيروس "كورونا" المستجد، وكيف أنها شعرت "بالحماية"، بحسب تعبيرها.

وغردت عبر الحساب الرسمي للعائلة المالكة البريطانية على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "حسنا، بمجرد الحصول على اللقاح يكون لديكم شعور كما تعلمون أنكم محميون، وهو أمر أعتقد أنه مهم جدا".

وتابعت في رسالة مصورة لها: "بقدر ما أستطيع أن أفهم أن اللقاح غير ضار تماما، لقد كان سريعا جدا".

وشددت الملكة على أن الجرعة التي تلقتها من لقاح فيروس "كورونا" لم تصبها بأذى على الإطلاق، وحثت مواطنيها في المملكة المتحدة على التطعيم، كما دعت الذين يشككون في اللقاح بأن يفكروا في مصلحة الآخرين أولا وأن يتلقوا التطعيم.

The Queen has spoken to health officials leading the deployment of the COVID-19 vaccine across the four nations of the UK.



Her Majesty heard about the vital importance of ensuring all communities have access to the vaccine, and shared her own experience. pic.twitter.com/Cululfsh4y — The Royal Family (@RoyalFamily) February 25, 2021

وفي 9 يناير/ كانون الثاني الجاري، أعلن قصر باكنغهام أن الملكة إليزابيث الثانية وزوجها "دوق إدنبرة" الأمير فيليب، تم تطعيمهما ضد فيروس "كورونا" المستجد في قلعة وندسور، حيث كانا يعزلان أنفسهما أثناء فترة الإغلاق.

وتلقى أكثر من 18.6 مليون بريطاني الجرعة الأولى من التطعيم. وشارك مشاهير من بينهم المغني إلتون جون والممثل مايكل كين في حملات إعلامية لتشجيع الناس على تلقي التطعيم.

وزار أفراد من العائلة المالكة، منهم ولي العهد الأمير تشارلز وابنه الأمير وليام، مراكز تطعيم خلال الأسبوعين الأخيرين لتوجيه الشكر للأطقم الطبية والمتطوعين.

يجيء هذا وسط حالة من القلق على صحة الأمير فيليب دوق إدنبره، الذي دخل مستشفى في لندن الأسبوع الماضي، وأمضى من حينها تسع ليال يتلقى رعاية طبية بعد عدوى لم يتم تحديدها.

وقال القصر، إن "الأمير فيليب، الذي سيتم عامه المئة في يونيو/حزيران، يشعر بتحسن ويستجيب للعلاج، لكن من المرجح أن يظل في المستشفى بضعة أيام".