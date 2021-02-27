الرئيس الأرميني يرفض المصادقة على إقالة رئيس الأركان

قالت الرئاسة الأرمينية إن الرئيس أرمين سركسيان رفض المصادقة على قرار رئيس الوزراء، نيكول باشينيان، بإقالة رئيس أركان الجيش، والذي اتهمه رئيس الوزراء بتدبير محاولة انقلاب.

القاهرة - سبوتنيك. وجاء في بيان مكتب الرئاسة اليوم السبت إنه:

"في 25 شباط/ فبراير، تم تقديم اقتراح إلى رئيس الجمهورية بإقالة رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة لجمهورية أرمينيا العقيد أونيك غاسباريان بموجب مشروع مرسوم".

وأضاف البيان، "أعاد رئيس الجمهورية، في إطار صلاحياته الدستورية، مشروع المرسوم مع الاعتراضات".

وكان المكتب الرئاسي الأرميني، أعلن يوم أمس الجمعة، أن الرئيس أرمين سركيسيان، بحث الوضع السياسي الداخلي في البلاد مع ممثلي الكتل البرلمانية.

وجاء في بيان المكتب الصحفي للرئاسة: "أجرى سركيسيان في إطار مشاوراته، اليوم، لقاءات مع زعماء كتل برلمانية.. حدث تبادل الآراء حول الوضع المتأزم في البلاد".

وأشار المكتب الصحفي إلى أنه جرت مناقشة قضايا متعلقة بخفض التوتر والتسوية السلمية للوضع.