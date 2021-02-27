بعد القطران.. بقعة زيت جديدة قرب الشواطئ الإسرائيلية.. غانتس يأمر البحرية بالتدخل

كشفت وسائل إعلام عبرية، عن ظهور بقعة زيت جديدة قرب السواحل الإسرائيلية على البحر المتوسط.

وتكافح الأجهزة الحكومية في إسرائيل لتنظيف الشواطئ من كميات هائلة من القطران ظهرت خلال الأسبوعين الماضيين دون أن تكشف التحقيقات مصدرها بشكل نهائي.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم السبت، إن وزير الدفاع بيني غانتس أمر باستخدام طائرات بدون طيار تابعة لسلاح البحرية لرصد بقعة الزيت الجديدة التي تقترب من سواحل إسرائيل.

وجاءت موافقة غانتس بعد طلب توجهت به وزارة حماية البيئة، مع ظهور بقعة زيت ضخمة على بعد نحو 150 كيلومترا إلى جهة الغرب من السواحل الإسرائيلية.

ومؤخرا أدى تلوث غامض بمادة القطران يعتقد أنه ناجم عن تسرب نفطي من إحدى السفن العابرة، إلى نفوق العديد من الأحياء البحرية.

وغطى تلوث القطران ما بين 160- 170 كلم من الشواطئ الإسرائيلية بدءا من مستوطنة روش هانيكرا قرب الحدود اللبنانية شمالا وصولا إلى عسقلان جنوبا.

وقبل أيام صادقت الحكومة الإسرائيلية على تخصيص 45 مليون شيكل (نحو 13.5 مليون دولار) لتنظيف الشواطئ من مادة القطران السميكة.