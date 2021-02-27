رئيس الوزراء الأرميني يعتزم إعادة طلب إقالة رئيس الأركان لرئيس الجمهورية للمصادقة عليه

قال رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، اليوم السبت، إنه يعتزم تجديد مطالبة رئيس الجمهورية، أرمين سركسيان، بالمصادقة على إقالة رئيس الأركان، أونيك غاسباريان، والذي يتهمه باشينيان بمحاولة الانقلاب عبر المطالبة باستقالته من رئاسة الحكومة.

القاهرة - سبوتنيك. وقال باشينيان، في منشور على فيسبوك، إن قرار رئيس الجمهورية إعادة قرار الإقالة مرفقا باعتراضات "لا يساعد على الإطلاق في حل الوضع الراهن".

وتابع رئيس الوزراء:

سأرسل مجددا القرار إلى رئيس الجمهورية وأنتظر التوقيع عليه.

وقالت الرئاسة الأرمينية، في وقت سابق اليوم السبت، إن الرئيس سركسيان رفض المصادقة على قرار إقالة رئيس أركان الجيش.

واندلعت أزمة سياسية مؤخرا في يريفان بعد تصريحات باشينيان عن منظومة "إسكندر" الروسية، حيث سخر نائب رئيس هيئة الأركان العامة الأرمينية، وفقًا لتقارير إعلامية، من رئيس الوزراء، ما أدى إلى إقالته.

وبعد ذلك تم اقتراح استقالة رئيس الأركان العامة. وأصدرت القوات المسلحة الأرمينية، صباح الخميس، بيانا يطالب باستقالة باشينيان نفسه.

واعتبر رئيس الوزراء ذلك محاولة انقلاب، ودعا أنصاره إلى النزول إلى الشوارع. في غضون ذلك، نصبت المعارضة حواجز وأقامت خياما بالقرب من البرلمان، للإعراب عن عدم استعدادها للتفاوض مع السلطات، ومطالبة باستقالة رئيس الوزراء.