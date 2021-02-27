بعد تقرير خاشقجي... بايدن يحدد موعد الإعلان عن الخطوات المقبلة تجاه السعودية

أعلن الرئيس الأمريكي جو بادين، اليوم السبت، موعد إعلان إدارته عن خطواتها المقبلة تجاه السعودية.

وقال الرئيس الأمريكي، إن إدارته ستصدر بعد غد الإثنين، بيانا بشأن خطوات بلاده القادمة مع المملكة.

وجاء ذلك بعد يوم من صدور تقرير المخابرات الأمريكية الذي رجح أن يكون ولي العهد محمد بن سلمان وافق على قتل الصحفي جمال خاشقجي.

وردا على سؤال بشأن معاقبة ولي العهد قال بايدن "سيكون هناك إعلان يوم الاثنين بشأن ما سنفعله مع السعودية بوجه عام"، بحسب وكالة "رويترز".

وأعلنت الاستخبارات الوطنية الأمريكية في تقرير مساء أمس الجمعة، أن مكتب مدير المخابرات الوطنية يرجح أن يكون ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان وافق شخصيا على اغتيال الصحفي جمال خاشقجي عام 2018.

وجاء في التقرير: "وفقا لتقديراتنا، وافق ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على عملية في إسطنبول بتركيا لاعتقال أو قتل الصحفي جمال خاشقجي".

وأشار التقرير إلى أن ولي العهد السعودي اعتبر خاشقجي تهديداً للمملكة ووافق على اجراءات من شأنها إسكاته.

ولاحقا، ردت السعودية على تقرير الاستخبارات الأمريكية، والذي تم تقديمه مساء أمس الجمعة إلى الكونغرس بالقول إنها ترفضه "رفضا قاطعا".

وقالت الخارجية السعودية: "نرفض رفضا قاطعا ما ورد في تقرير الكونغرس بشأن مقتل المواطن جمال خاشقجي".

وشددت الخارجية السعودية على أن الجريمة ارتكبتها "مجموعة تجاوزت كافة الأنظمة وتم اتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة"، مؤكدة أن المملكة "ترفض أي أمر من شأنه "المساس بقيادتها وسيادتها واستقلال قضائها".

وكان خاشقجي مقيما في الولايات المتحدة ويكتب أعمدة رأي في صحيفة واشنطن بوست تنتقد سياسات ولي العهد السعودي، قبل مقتله داخل قنصلية بلاده في إسطنبول في أكتوبر/تشرين الأول 2018.