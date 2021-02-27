خوفا من عملية إيرانية… إسرائيل تلغي مشاركتها في معرض "آيدكس" الإماراتي

ألغت إسرائيل مشاركة وفدها في معرض "آيدكس" الأمني الدولي الذي أقيم في أبو ظبي وانتهى اليوم السبت، بسبب الخشية من عملية إيرانية.

القدس - سبوتنيك. وأفادت القناة "12" في التلفزة الإسرائيلية أن "قرار إلغاء سفر الوفد الأمني العسكري الإسرائيلي للاشتراك في معرض المعدات والآليات والأسلحة العسكرية في إمارة دبي يعود إلى الخوف من أن يتحول أعضاء الوفد هدفا لانتقام إيراني".

وأضافت القناة أنه "تم اعلام دولة الإمارات بقرار إلغاء مشاركة الوفد الأمني الإسرائيلي، حيث خشيت إسرائيل من أن تنتقم إيران من أعضاء هذا الوفد الأمني رفيع المستوى ردا على إغتيال قادتها وعلمائها والتي تتهم طهران تل أبيب بالوقوف وراءها".

وبعد اغتيال العالم النووي الإيراني البارز، محسن فخري زادة، في نهاية تشرين ثان/نوفمبر الماضي، حّذر مجلس الأمن القومي الإسرائيلي المواطنين الإسرائيليين من تعرّضهم لهجمات إيرانية في دول بينها الإمارات والبحرين.

وحذرت هيئة: "محاربة الإرهاب"، التابعة لمجلس الأمن القومي الإسرائيلي، من ازدياد المخاطر المحدقة بالإسرائيليين والأهداف الإسرائيلية في كل الإمارات والبحرين وتركيا وجورجيا وأذربيجان وإقليم كردستان في العراق وعموم الشرق الأوسط والقارة الإفريقية.

وقالت الهيئة إن "الأهداف قد تتمثل بوجهات إسرائيلية بما يشمل المواطنين والممثليات الإسرائيلية الرسمية والمؤسسات التابعة للجاليات اليهودية والمعابد اليهودية والمطاعم اليهودية (كوشير) والمتاحف اليهودية، ودعت إلى اليقظة وتوخي الحيطة والحذر".