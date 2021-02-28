"كوفيد لا يميز بين الجنسيات"... كولومبيا تمدد إغلاق حدودها لمدة 3 أشهر

قالت وكالة الهجرة الكولومبية يوم السبت إنها ستبقي حدودها البرية والنهرية مغلقة لمدة ثلاثة أشهر حتى الأول من يونيو/ حزيران في إطار إجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال خوان فرانسيسكو اسبينوزا المدير العام لوكالة الهجرة في بيان "لا يمكن أن نقلل حذرنا...كوفيد لا يميز بين الجنسيات وعلينا اتباع توصيات الجهات الصحية للتغلب على هذه الجائحة معا"، بحسب رويترز.

وكان من المتوقع إعادة فتح الحدود في الأول من مارس/ آذار.

وقالت الوكالة إنه على الرغم من استمرار إغلاق الحدود تشمل الاستثناءات من هذا الإجراء نقل البضائع وحالات الطوارئ الصحية وحالات الطوارئ الأخرى غير المتوقعة. ولن تشمل هذا القواعد السفر جوا.