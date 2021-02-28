البرازيل تسجل أكثر من 61 ألف إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، اليوم الأحد عن تسجيلها أكثر من 61 ألف إصابة واكثر من 1.3 ألف وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19".

موسكو - سبوتنيك. وأفادت الوزارة، في إحصائية يومية، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 62602، ليصل العدد الإجمالي إلى 10 ملايين و517 ألفا و232 حالة.

وارتفعت حصيلة ضحايا الفيروس بواقع 1386 ليصل العدد الإجمالي 254 ألفا و221 شخصا.

هذا وقرر محافظ العاصمة البرازيلية، إيبانيس روشا، فرض الإغلاق التام في المدينة، اعتبارا من أمس السبت، وتقضي الإجراءات بإغلاق جميع المنشآت والخدمات غير الأساسية على مدار الساعة في العاصمة.

هذا وسمحت السلطات البرازيلية، الاستخدام الطارئ للقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد من صنع شركة أسترازينيكا البريطانية وشركة سينوفاك الصينية.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية صنفت فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، وباء عالميا.