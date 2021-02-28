إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية تجيز للطيارين استخدام لقاح "جونسون آند جونسون"

قالت إدارة الطيران الفيدرالي الأمريكية (FAA) في وقت متأخر من يوم السبت إنها وافقت على استخدام لقاح لقاح "جونسون آند جونسون" أحادي الجرعة من شركة ليستخدمه الطيارون ومراقبي الحركة الجوية.

وسيُطلب من المتلقين الانتظار 48 ساعة بعد تلقي اللقاح قبل القيام بواجبات السلامة مثل الطيران أو التحكم في الحركة الجوية، بحسب رويترز.

يأتي إعلان إدارة الطيران بعد وقت قصير من موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) على استخدام اللقاح.

يشار إلى أن إدارة الطيران الفيدرالية سمحت سابقًا بلقاحات مودرنا وفايزر المعتمدة من قِبل إدارة الأغذية والعقاقير (FDA) لاستخدامها في الطيران، والتي تخضع لنفس فترة الانتظار البالغة 48 ساعة.

وكانت شركة "جونسون آند جونسون"، قد أعلنت نهاية يناير/كانون الثاني الماضي أن لقاحها الذي يحتوي على مكون واحد أظهر فاعلية بنسبة 66 في المئة في الحماية من حالات "كوفيد-19" المتوسطة إلى الشديدة.

وجاء في بيان الشركة: "اللقاح المرشح فعال بنسبة 72 في المئة في الولايات المتحدة و66 في المئة بشكل عام في الوقاية من إصابات "كوفيد-19" المتوسطة إلى الشديدة بعد 28 يومًا من التطعيم".

وكان كبير مسؤولي الأبحاث في شركة "جونسون آند جونسون"، بول ستوفليس، قد أعلن في وقت سابق، أن الشركة الأمريكية تخطط لإنتاج مليار لقاح مضاد لفيروس كورونا في عام 2021.