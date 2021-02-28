مجلة أمريكية: روسيا لن تكرر"إذلال" غورباتشوف

ترغب روسيا في رفع العقوبات أو التخفيف من حدتها، إلا انها لن تقوم بتنازلات كبيرة، في الوقت الذي لايرغب فيه الروس بإعادة حقبة الرئيس السابق للاتحاد السوفيتي، ميخائيل غورباتشوف.

وقال ديمتري سايمز، الناشر والرئيس التنفيذي لمجلة American National Interest ، إن العديد من الروس لا يرغبون في رؤية تكرار للسيناريو "المهين" للاتحاد السوفيتي الراحل في عهد غورباتشوف.

مضيفا "لا ينبغي توقع هذا التلين دون تبادل حقيقي من جانب موسكو. ولكي تنجح هذه الخطة، لا ينبغي أن نتوقع من موسكو تقديم تنازلات كبيرة على أمل أن تظهر المعاملة بالمثل مع الغرب لاحقا. هذا السيناريو مشابه لما حدث في الماضي، في عهد غورباتشوف، إن الإصرار على أن تكرر موسكو ما يعتبره كثير من الروس مقاربة مؤسفة ومهينة هو خلط بين المطلوب والواقع ".

ويعتقد أن العقوبات المفروضة على روسيا لا ينبغي أن تعزل وتضعف الدولة ، بل "تحثها على سلوك أكثر مرونة".

كما أكد سايمز، أن مستقبل العلاقات الأمريكية الروسية يعتمد على اختيار واشنطن. وقال إنه إذا لم تستطع الولايات المتحدة الموافقة على أي شيء آخر غير الهيمنة، التي لا يمكن إنكارها، فإن روسيا ستصبح بلا شك عقبة خطيرة ومستعدة لتحديها.

في وقت سابق، نشرت المجلة أن الدول الغربية في عام 1990 وعدت الرئيس السوفيتي غورباتشوف بعدم توسيع الناتو شرقا، لكنها تجاهلت فيما بعد هذه الوعود.