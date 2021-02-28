مسؤولون أمنيون إسرائيليون في دبي لتفقد سفينة تعرضت للانفجار في خليج عمان

ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، اليوم الأحد 28 فبراير/شباط، أن وفدا من مسؤولي الأمن الإسرائيليين تم إرسالهم إلى إمارة دبي الخليجية لتفقد السفينة التي تعرضت لانفجار في خليج عمان.

وبحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" الإسرائيلية فإن المسؤولين الأمنيين يعتقدون أن إيران كانت وراء الهجوم على السفينة، وحذروا منذ فترة طويلة من أن طهران قد تختار استهداف المصالح البحرية الإسرائيلية، مما يتسبب في أضرار جسيمة للاقتصاد من خلال إعاقة استيراد البضائع.

ورست سفينة الشحن الإسرائيلية "إم في هيليوس راي" في دبي صباح أمس السبت، ولم يؤد الانفجار الذي وقع في اليوم السابق إلى تعطيل السفينة أو إصابة طاقمها، لكنه أجبرها على العودة إلى الشاطئ لإجراء إصلاحات.

وأشارت تقارير إلى إن حوالي 90٪ من الواردات والصادرات من السلع من وإلى إسرائيل تتم عن طريق البحر، وأن زيادة التهديدات قد تؤدي إلى أن تقرر الشركات أن الأمر لا يستحق المخاطرة أو تحمل تكاليف التأمين.

وشهدت منطقة الانفجار قبالة الساحل الإيراني عند مدخل الخليج العربي سلسلة انفجارات استهدفت سفنا في عام 2019، وألقت البحرية الأمريكية باللوم فيها على إيران، ونفت طهران الاتهامات، التي جاءت بعد أن تخلى الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، عن اتفاق طهران النووي لعام 2015 مع القوى العالمية، وأعاد فرض عقوبات قاسية على البلاد.

ونقل موقع "إسرائيل 24"، عن مصادر قولها، إن "إسرائيل ترى إيران مسؤولة عن الانفجار الذي تعرضت له سفينة "هيل يسري" المملوكة لرجل الأعمال الإسرائيلي رامي أونغر وتحمل علم باهما".

ووفق الموقع الإسرائيلي، قال مالك السفينة، رامي أونغر، إنه "لا يعلم هل هناك علاقة بما تعرضت له سفينته والتوتر القائم بين إيران والولايات المتحدة أو لأن ملكية السفينة إسرائيلية"، مشيرا إلى أن السفينة كانت في طريقها من موانئ السعودية إلى سنغافورة وقد تعرضت للانفجار قبالة السواحل العمانية.

وكانت قناة "كان" الإسرائيلية، قالت إن تقديرات أجهزة الأمن الإسرائيلية تشير إلى أن الحديث يدور عن عمل انتقامي إيراني.

وفي وقت سابق أمس الجمعة، قال مركز عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة (UKMTO)، إن سفينة تعرضت لانفجار في خليج عُمان الخميس، مؤكدا أن "التحقيقات جارية والسفينة في أمان والطاقم بخير".

من جانبه، قال الإسرائيلي أوغنر مالك السفينة: "وقع التفجير مساء أمس، جنوب مضيق هرمز أمام عمان". وأضاف في تصريح للقناة "الأضرار عبارة عن ثقبين بقطر نحو متر ونصف، لكن لم يتضح لنا بعد ما إن كان ذلك ناجما عن إطلاق صاروخ أم ألغام تم لصقها بالسفينة". وقال إن محرك السفينة لم يتضرر وكذلك لم يصب أحد من طاقمها بأذى.