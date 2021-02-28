جنوب أفريقيا تقدم اللقاحات لأكثر من 60 ألفا خلال أسبوع واحد

قالت وزارة الصحة بجنوب أفريقيا، يوم السبت 27 فبراير/شباط، إن طرح لقاح كوفيد-19 يسير على ما يرام، حيث تم تلقيح ما إجماليه 63648 شخصا في أسبوع، منذ بدء برنامج التلقيح.

قال المتحدث باسم وزارة الصحة بوبو ماجا، "إن برنامج سيسونكه (معا) يتجاوز في الأداء الأهداف الأصلية لعدد اللقاحات، التي تم تقديمها في أسبوعه الأول ومن المقرر أن يستمر هذا الزخم في أسبوعه الثاني مع ظهور المزيد من المواقع على الإنترنت".

وفي الأسبوع الأول، تم إنشاء 18 موقعا للتلقيح من الصفر، وتم تنفيذ لوجستيات معقدة، بما في ذلك إدارة سلسلة التبريد، مع توزيع اللقاحات وتعبئة القناني بشكل سلس، حسب المتحدث.

وقال إنهم دربوا أيضا عاملين صحيين إضافيين، وأنشأوا نظام تسجيل إلكتروني عبر الإنترنت، وضمنوا التلقيح الآمن وفي الوقت المناسب للعاملين بمجال الرعاية الصحية. وقال أيضا "سنسعى لضمان تلقيح جميع العاملين في مجال الرعاية الصحية في الوقت المناسب وبطريقة عادلة، بدءا من العاملين في مجال الرعاية الصحية الذين يواجهون المرضى والمعرضين لخطر شديد للإصابة بكوفيد-19".

وأشار إلى أنهم يرحبون بالأنباء المتعلقة بالجرعة الواحدة من لقاح "جونسون آند جونسون"، الذي تلقت جنوب أفريقيا دفعتين منه في فبراير، وتتوقع المزيد من الجرعات في أوائل مارس، بحسب ما نقلت وكالة "شينخوا".

تعد جنوب إفريقيا من بين الدول الأفريقية الأكثر تضررا، من حيث عدد حالات الإصابة والوفيات بكوفيد-19، وفقا للمراكز الأفريقية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، ومقرها أثيوبيا. في 17 فبراير/شباط، بدأ عمال الرعاية الصحية في جنوب أفريقيا التلقيح ضد كوفيد-19، في كيب تاون، إيذانا ببدء برنامج التلقيح بالبلاد.