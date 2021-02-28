البريطانيون يتجاهلون قواعد الإغلاق ويخرجون للاستمتاع بأشعة الشمس 

تجاهل البريطانيون، أمس السبت، قواعد الإغلاق المفروضة في البلاد، ولم يلتزموا بالإرشادات التي طالبتهم بالمكوث في المنازل، وخرجوا إلى الحدائق العامة وشواطئ البحر.

وأفادت صحيفة "إكسبريس" البريطانية، مساء أمس السبت 27 فبراير/شباط، بأن عشرات الآلاف من البريطانيين لم يلتزموا بقواعد الإغلاق المفروضة في بلادهم، وخرجوا إلى الحدائق والمتنزهات للاستمتاع بأشعة الشمس، خاصة في ظل تحسن درجات الحرارة، والتي وصلت إلى 15 درجة مئوية.

ونشرت الصحيفة لقطات فيديو للآلاف من المواطنين وهم يتنزهون في الحدائق، ويستمتعون بالتريض وسط الخضرة، في ظل ارتفاع أشعة الشمس، والتي يعتبرها المواطنون مثالية.

وكانت الشرطة البريطانية قد حذرت، أول أمس الجمعة، من أنها ستقوم بدوريات في نهاية هذا الأسبوع، للتأكد من أن المواطنين لا يزالون ملتزمين بالقيود المفروضة أم لا، بعد خروج حشود ضخمة في نهاية الأسبوع الماضي.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن الجو أصبح ربيعيا في معظم مناطق البلاد، وارتفعت درجات الحرارة إلى 15 درجة مئوية، بعد أن كانت قد وصلت إلى -4 درجات مئوية في الأيام الماضية.

ونقلت الصحيفة على لسان هيئة الأرصاد الجوية في بريطانيا، أن أشعة الشمس ودرجات الحرارة الدافئة ستستمر طوال اليوم الأحد، لكن خبراء الأرصاد حذروا من أنه من المتوقع أن تتحول درجات الحرارة إلى البرودة، وتنخفض إلى أرقام أقل اعتبارا من يوم غدا الإثنين.

ويذكر أن بريطانيا سجلت، أول أمس 8523 إصابة أخرى بفيروس كورونا و345 حالة وفاة، كما تم تطعيم ما يقرب من 19.2 مليون بريطاني حتى الآن.